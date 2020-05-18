'Kırım Türkleri'nin sürgününü unutmadık'

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Kırım Tatarlarının 1944 yılında vatan topraklarından sürgün edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şahiner, mesajında, “Bundan 76 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı’nın korkunç koşulları içerisinde, binlerce yıllık vatanları olan Kırım’dan, silahların gölgesinde çıktıkları ölüm yolculuğunda hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısı hala çok taze. Hafızalarımızdan çıkmayacak bu kara sürgün günlerinde, Kırım Tatarları’nın binlercesi açlık, susuzluk ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybederken birçoğu da sürgün yıllarında karşı karşıya kaldıkları sefalet, ve ağır çalışma şartlarında yaşamını yitirdi. Tarih sayfalarında bir insanlık utancı olarak geçen Kırım Sürgünü’nün 76. yıl dönümünde, yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, saygıyla anıyorum. Yaşanan acıları asla unutmayacak, demokratik, barışçıl ve haklı mücadelelerinde kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.