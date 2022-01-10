Şahiner'den duyarlı davranış

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Çorum ve ilçelerinde görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü çiçek göndererek kutlamak yerine, gazeteciler adına SMA Tip 2 hastası Zehra Meva bebek için yardımda bulundu.

Yaptığı yardımlarla her kesimin büyük takdirini toplayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner yine örnek bir davranışa imza attı.

Sungurlulu Musa ve Rabia Kalınsazlıoğlu’nun minik kızları Zehra Meva’nın tedavisi için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasında yüzde 94 seviyesine ulaşılarak sona yaklaşıldı.

Daha önce de yardım kampanyasına büyük destek veren Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, bu kez de Çorum ve ilçelerinde görev yapan gazetecilerin 10 Ocak çalışan gazeteciler günü’nü çiçek göndererek kutlamak yerine, gazeteciler adına SMA Tip 2 hastası Zehra Meva bebek için 10 bin TL yardımda bulundu.

Başkan Şahiner’in bu davranışı büyük takdir toplarken, kendisini arayan basın mensupları da teşekkür ettiler.

(İHA)