Su şebeke borusu patladı, ilçe susuz kaldı

Sungurlu'da ilçesi besleyen Salman köyü ana ishale hattında su borusu patladı, ilçe susuz kaldı.

Akşama kadar çalışmaların devam edeceğini belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konuya ilişkin olarak açıklamada bulunan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "İşte geldiğimiz nokta maalesef tam da burası. 8 yıldır vermiş olduğumuz mücadele için hiç bir milletvekilinden yada devlet büyüklerinden destek göremedik. İlçe halkı 50-60 yıllık asbest borulardan geçen suları içmek zorunda kalıyor. Kullanım ömrünü tamamladığı için çürüyen borular sürekli arıza veriyor ve bunun sonucu olarak ta halkımız mağdur oluyor. Artık sesimize ses verin ve verdiğiniz sözleri tutun. Sizlerden insanlık adına, hemşehrilerim adına ilçeye sahip çıkmanızı istiyorum. Sungurlu'nun kaderiyle daha fazla oynamayın" şeklinde konuştu.

(İHA)