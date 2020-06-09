Sungurlu Kaymakamlığı ‘Test yapılmadı’ iddialarını yalanladı

Sungurlu Kaymakamlığı, Sungurlu’da 4 Haziran tarihinde bir apartmanda belediye personelinin (Ç.G. 25) ateşlenerek hastaneye kaldırıldığı ve talep edildiği halde şahsın temaslılarına test yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sungurlu’da bir apartmanında 4 vakanın tespit edilmesiyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hızlı bir şekilde filyasyon çalışmalarına başladığını ve yakın temaslısı olduğu tespit edilen ailenin de aralarında olduğu 10 kişiden numune alındığını belirten Sungurlu Kaymakamığı, 4 kişinin daha Covid-19 hastası olduğu ortaya çıktığını açıkladı.

Bu test sonucunda anne ve babası pozitif çıkan Ç. G.’nin test sonucu negatif geldiğini, şahıs evinde izole edilerek takibe alındığını belirten Kaymakamlık; “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunca hazırlanan Covid-19 rehberi kapsamında olası vakanın temaslılarına yapılması gerekenler başlığı altında test sonucunun negatif gelmesi durumunda herhangi bir işlemin yapılmayacağı açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, söz konusu şahsın belediyede çalışıyor olması göz önünde bulundurularak inisiyatif alınmış, İlçe Sağlık Müdürü’nün koordinesinde 10 sağlık görevlimiz tarafından aynı gece saat 01.00’e kadar temaslılara ilişkin filyasyon çalışması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, iddia edildiği şekilde şahısla ilgili herhangi bir ateşlenme ve hastaneye kaldırılma söz konusu olmadığı gibi, yaklaşık 3 gündür devam eden takibi neticesinde de hastalığa ait bir semptoma rastlanmamıştır. Şahısta 14 günlük karantina süresi içerisinde herhangi bir semptom gelişmesi durumunda İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce hastaneye sevki sağlanarak tekrar kontrol numunesi alınacak ve çıkan neticeye göre gerekli işlemler yürütülecektir.” dedi

Sungurlu’da salgınla mücadele yeni bir olgu olmayıp ilk vakadan itibaren mücadeleye başlandığını aktaran Kaymakamlık, Sungurlu’da COVİD-19 ile yapılan mücadeleyi şu şekilde açıkladı;

“Sungurlu Kaymakamlığımız bünyesinde tüm kurumlarımız salgın döneminde yoğun bir çalışma performansı göstermiş, hastalığın ortaya çıktığı mahalle ve köylerimizde karantina işlemleri uygulanarak salgının yayılması engellenmiştir. Bu süreçte hassasiyetle çalışan, görevini gerektiği gibi yerine getiren personelimize ve kurumlarımıza yönelik hedef gösterici, karalayıcı ve hakikatten uzak paylaşımların yapılması kabul edilebilir değildir. Salgın kapsamında alınan tedbirler bizzat İlçe Kaymakamı tarafından denetlenmekte ve lüzumu halinde gerekli talimatlar verilerek herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

1. Oyaca köyümüzde 1 kişide Covid-19 görülmesiyle beraber İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce hemen filyasyon çalışmalarına başlanmış, çalışmalarımız sonucunda 20 kişi temaslı olarak evde izolasyona alınarak kendilerinden numune alınmıştır. İzolasyona alınan köy sakinlerinden 7 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle 30.03.2020 tarihi 2020/9 karar No’lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararıyla 14 günlük karantina başlatılmıştır. Kaymakamlığımızca alınan yoğun tedbirler neticesinde yeni vakanın ortaya çıkmasına engel olunmuş ve ekiplerimizce yerinde yapılan denetimler neticesinde, köyde vaka kalmadığı değerlendirilerek 12.04.2020 tarihi 2020/13 Karar No’lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararıyla karantina kaldırılmıştır.

2.İlçe belediye sınırlarında Fatih Mahallesi Ankara-Samsun Caddesi Çiçekevler Sitesi B2 Blok No:132 adresinde bulunan binada vaka tespit edilmesiyle beraber çalışmalar başlatılmış, 64 kişi evde izolasyona alınarak izolasyona alınan vatandaşlarımızdan 9 kişide daha Covid-19 tespit edilmiştir. 14.04.2020 tarihi 2020/14 Karar No’lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararıyla 14 günlük karantina başlatılmış ve Sungurlu Kaymakamlığımızca alınan yoğun önlemler neticesinde vaka artışı engellenerek 27.04.2020 tarihi 2020/17 Karar No’lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararıyla karantina kaldırılmıştır.

3.Kula köyümüzde hastaneye başvuran 3 vatandaşımızda Covid-19 görülmesiyle beraber zaman kaybetmeksizin filyasyon çalışmaları başlatılmış, bu kapsamda 182 vatandaşımız evde izolasyona alınmıştır. İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce izolasyona alınan kişilerden alınan numuneler neticesinde 7 köy sakininde Covid-19 tespit edilmiştir. 05.05.2020 tarihi 2020/18 Karar No’lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararıyla 14 günlük karantina başlatılmış, ekiplerimizin yerinde yaptığı denetimler neticesinde vakaların devam ettiği değerlendirilerek 19.05.2020 tarihi 2020/20 Karar No’lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kararı ile karantina süresi uzatılmıştır. Sungurlu Kaymakamlığımızca alınan sıkı tedbirler neticesinde vaka artışı engellenmiş ve 26.05.2020 tarihi 2020/22 Karar nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile karantina kaldırılmıştır.

4.Turgutlu, köyümüzde 1 vatandaşımızda Covid-19 görülmesiyle beraber 34 kişi, Çayan köyümüzde 2 vatandaşımızda Covid-19 tespitiyle beraber 35 kişi, Balkaya köyümüzde vaka görülmesiyle 11 kişi, Küçükincesu köyümüzde vaka görülmesiyle beraber 8 kişi,Arifegazili köyümüzde 1 vatandaşımızda Covid-19 tespit edilmesi nedeniyle 34 kişi, Çavuşçu köyümüzde 2 vaka görülmesiyle beraber 25 kişi evde izolasyona alınmış; Sungurlu Kaymakamlığımızca uygulanan sıkı tedbirler neticesinde bahsi geçen köylerimizde vaka artışı engellenerek köylerimizde hayatın normale dönmesi sağlanmıştır.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Covid-19 kapsamında 273 adet (pozitif vakaların yakın temaslıları, askeri personel, bakım merkezleri, ceza evi personelleri, tarım işçileri, taramalar vb.) numune alınmıştır.

Sungurlu İlçemizde 63 vaka tespit edilmiş, 24 vatandaşımızın hastanede yapılan testlerinin pozitif gelmesiyle İlçe Sağlık Müdürlüğü personelimizin öz veriyle yaptığı filyasyon çalışmaları neticesinde 39 kişide hastalık ilerlemeden tespit edilerek salgının yayılması engellenmiştir.

İlçemizde 830 kişiye filyasyon çalışması yapılmış, vatandaşlarımız 14 gün boyunca günde 3 defa İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli ve Aile Hekimleri tarafından aranmış ve semptomları sorgulanmıştır. Semptom görülen vatandaşlarımızın vakit geçmeden ambulans ile hastaneye sevki sağlanmıştır.

Vakanın görüldüğü her köy ve mahallemizde sağlık ekiplerimiz tarafından gerekli önlemler alınarak ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Halkın ilaç eksiklikleri sorgulanmakta, ilaçların nasıl kullanılacağı anlatılmakta, muayeneleri yapılmakta, ateşleri ölçülmekte, Covid19 hakkında eğitim ve hijyen eğitimi verilmektedir. Acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere maske ve eldiven dağıtılmakta, hastaların raporlu ilaçları aile hekimlerine bildirilerek reçete edilmesi sağlanmaktadır. Covid-19 testi pozitif gelip tedavi gördükten sonra taburcu olan ve sonuçları negatif gelen kişilerin karantina bitmiş olsa bile evde izlemlerine devam edilmekte ve evlerinden çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunulmaktadır.

Dolayısıyla ilçemiz genelinde salgınla mücadele kapsamında Sungurlu Kaymakamlığımızca gereken tüm tedbirler yerinde ve zamanında alınmakta, vatandaşlarımızın salgından etkilenmemesi adına söz konusu süreç başarıyla yönetilmektedir. Salgınla mücadelede aktif görev alan Sağlık, Emniyet, Jandarma personelimiz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarımız verilen görevi hakkıyla yerine getirmenin bilinciyle ilk vakanın çıktığı tarihten itibaren büyük bir fedakârlık örneği sergilemiş ve sergilemeye devam etmektedir. Netice itibarıyle vatandaşlarımızın bu tür gerçeklikten uzak ve herhangi bir temeli olmayan paylaşımlara itibar etmemelerini istirham ediyor, sağlıklı, huzurlu günler diliyoruz.”