Sungurlu Otel faaliyete başladı

Sungurlu’da Özcan Kirazlı Dinlenme Tesislerinde hizmete başlayan ve ileri günlerde açılışı yapılacak olan Sungurlu Otel konuklarını bekliyor.

Sungurlu Otel İşletme sahibi Özcan Kirazlı, “Otelimiz Sungurlu’nun bir eksikliğini giderdiğini söyleyerek artık halkımız misafirlerini gönül rahatlığıyla bize emanet edebilirler” dedi.



irazlı, otelin 30 oda ve bir, iki ve üçer kişilik odaların olduğunu söyleyerek “Otelimizde 24 saat sıcak su, klima, iklimlendirme sistemi, bağımsız uydu yayını, LCD TV, saç kurutma makinesi, kablosuz internet, lüks odalar bulunuyor” dedi.

Kirazlı, zengin çeşit açık büfe kahvaltı çeşidi ile müşterilerine hizmet veren Sungurlu Otel’in İlçeye yakışır bir otel olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Sungurlu Otel İşletme sahibi Özcan Kirazlı yaptığı açıklamada, “Otelimiz 30 odadan oluşuyor. Her aşamasını titiz bir şekilde takip ederek modern bir konforla donattık. Açılımıza özel indirim yaptık. Otelimiz modern biçimde dekore edilmiştir. Kapımız hemşerilerimize açıktır. Böylesi bir tesisi kazandırmanın gurur ve mutluğunu yaşıyoruz. Amacımız insanlarımıza faydalı olabilmektir. Hayırlı olsun”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)