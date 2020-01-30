Zabıtadan marketlere sıkı denetim

Sungurlu Belediyesi zabıta ekipleri, "Halkımızın Sağlığı Her Şeyden Önemli" sloganıyla ilçe genelinde kurumsal marketlere yönelik geniş bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde uygunsuz olan iş yerlerine de cezai işlem uyguladıklarını belirten Zabıta Müdürü Kemal Karaman, “Buradaki amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak ve güvenilir gıdanın temini için gıda güvenliğini sağlamaktır. Bu yönde denetimlerimiz çok yoğun ve sıkı bir şekilde sürüyor. Denetim esnasında uyulmayan hususlar konusunda para cezası uygulanmakta. Örneğin hijyen şartlarına uymayanlara, son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satanlara, etiketsiz ürün satanlara da kanun çerçevesinde idari yaptırım ve para cezası uygulamaktayız. Buradaki amacımız tamamen insanlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak” şeklinde konuştu.