54 köy içme suyuna kavuşuyor

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Şendere Göleti içme suyu tesisinin işletmesinin Uğurludağ Belediye Başkanlığına devredildiğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre, 54 köy ve Uğurludağ ilçesi ile birlikte toplam 13.500 kişiye içme suyu temin edecek olan Merkez Şendere Göleti İçme Suyu tesisinin İl Özel İdaresi tarafından inşası tamamlanacak işletmeciliği Uğurludağ Belediye Başkanlığına devredildi.

‘54 KÖYÜMÜZE İÇME SUYU VERİLECEK’

İçme Suyu tesisi hakkında bilgi veren Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, “Proje kapsamında içme suyu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla, 7 adet 50 m³ ve 100 m³ içme suyu deposu 94.617,00 metre içme suyu isale hattı yapıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 54 köy ve Uğurludağ ilçesi ile toplamda 13.500 kişinin faydalanacağı Merkez Şendere Göleti İçme Suyu Projesi hizmete sunuldu.” diye konuştu.

‘ABONELİK İŞLEM ÜCRETLERİ 3 AY ERTELENECEK’

Köylerin içme suyu ihtiyacının bu göletten karşılanacağını ifade eden Başkan Torun, “Çorum merkez, Uğurludağ ve Bayat ilçelerine bağlı 54 köyümüze temiz, berrak içme suyu ihtiyaçları bu göletten karşılanacaktır. Su almak isteyen köylerimizden abonelik işlemleri için alınması gereken ücretler 3 ay ertelenecek.” dedi.

‘KÖYLERİMİZ MEMBA AYARINDA İÇME SUYUNA KAVUŞTU’

Bu bölgede su ihtiyacının özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşandığını hatırlatan Torun, “54 köyümüzde artık susuz yaz yaşanmayacak ve bundan sonra köylerimiz memba kalitesinde içme suyuna kavuşmuştur. Halkımıza Şendere Göletimiz hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Şendere Göleti içme suyu tesisinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Torun, “Başta Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti Çorum Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı’ya, Çorum İl Özel İdaresi yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 19:54