ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait Çorum Merkez Akkent Mahallesindeki Sebze ve Meyve Halinde bulunan bulunan işyerleri;

SIRA NO MEVKİİ NİTELİĞİ NO ALAN m² 1 YILLIK KİRA MUH. BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT 1 Sebze Hali İş Yeri 2 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 2 Sebze Hali İş Yeri 3 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 3 Sebze Hali İş Yeri 4 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 4 Sebze Hali İş Yeri 5 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 5 Sebze Hali İş Yeri 6 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 6 Sebze Hali İş Yeri 7 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 7 Sebze Hali İş Yeri 8 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 8 Sebze Hali İş Yeri 9 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 9 Sebze Hali İş Yeri 10 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 10 Sebze Hali İş Yeri 11 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 11 Sebze Hali İş Yeri 12 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 12 Sebze Hali İş Yeri 13 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 13 Sebze Hali İş Yeri 14 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 14 Sebze Hali İş Yeri 15 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 15 Sebze Hali İş Yeri 16 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 16 Sebze Hali İş Yeri 17 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 17 Sebze Hali İş Yeri 18 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 18 Sebze Hali İş Yeri 19 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 19 Sebze Hali İş Yeri 20 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 20 Sebze Hali İş Yeri 22 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 21 Sebze Hali İş Yeri 24 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 22 Sebze Hali İş Yeri 26 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 23 Sebze Hali İş Yeri 27 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 24 Sebze Hali İş Yeri 28 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 25 Sebze Hali İş Yeri 29 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 26 Sebze Hali İş Yeri 30 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 27 Sebze Hali İş Yeri 31 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 28 Sebze Hali İş Yeri 32 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 29 Sebze Hali İş Yeri 33 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 30 Sebze Hali İş Yeri 34 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 31 Sebze Hali İş Yeri 35 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 32 Sebze Hali İş Yeri 36 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 33 Sebze Hali İş Yeri 38 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 34 Sebze Hali İş Yeri 39 170 m² 100.000,00 TL+KDV 20.000,00 TL 35 Sebze Hali Lokanta 41 100 m² 25.000,00 TL+KDV 1.000,00 TL 36 Sebze Hali Çay Ocağı 42 50 m² 25.000,00 TL+KDV 1.000,00 TL

Bedeller üzerinden; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hazırlanan şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 10 yıl müddetle ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 14.06.2024 Cuma günü saat: 15.00’te Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B- Kanuni İkametgâh Belgesi, C- Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi. D- Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, İhaleye giren tüzel kişilerde ortaklardan biri yasaklı ise ihale onaylanmaz. E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)F- Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. G- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz. H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) İ- İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir. J- İhaleye katılacak olanların, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) belge ile Hal Müdürlüğünden alacakları rüsum ve ceza borcu olmadığına dair ve 31.03.2024 tarihi itibariyle stoklarında ürün veya ürünlerin olmadığına dair yazı ibraz etmeleri gerekmektedir. K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.(ekap.kik.gov.tr) L- Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin T.C. Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları. (Sabıkasızlık belgesi).M- Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak, N- Üretici birlikleri ve kooperatifler için yönetim kurullarından karar almak ve bu işle iştigal ettiklerini belgelendirmeleri öncelikle istenir. O- Kooperatif ve üretici birlikleri; a) Kooperatif ve birliğin kuruluş tesciline dair ticaret sicili belgesi. b) Yönetim kurulunun temsilci atamasına ilişkin karar sureti, c) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin en az üretim miktarını gösterir Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğü yazısı. d) Üretici ortaklardan en az yedisinin kullandıkları arazinin sahibi veya kiralamış oldukları arazilerin tapu sureti, tapulu değilse vergi kaydı ve noterden tasdikli kira sözleşmesi. P- Üreticiler; sahip oldukları veya noterden tasdikli kira sözleşmeleri ile kullandıkları arazide sebze meyve üretimine yönelik etkinliklerde bulunan ve yıllık en az 100 ton sebze meyve üreten kimseden. Üretici yıllık en az 100 ton meyve sebze ürettiğini Ziraat Odası ve Tarım İl Müdürlüğünden alacağı yazı ile belgelemek zorundadır. Q- İstekli dernek ise, derneğin kuruluş tesciline ait belge ibraz etmeleri, yönetim kurulu tarafından işlemlerin yürütülebilmesi için temsilci atanmasına ilişkin karar örneği bulundurmaları, R- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.