ESAS NO : 2019/810 Esas

KARAR NO : 2023/254

DAVACI : SHIMA ZAHROUNI - 99291091910 Yabancı kimlik Nolu

VEKİLİ : Av. MUSTAFA BALYAZ - [16034-30373-00578] UETS

DAVALI : RASHID AFRAZI -99546083486 Yabancı kimlik Nolu Buğday Pazarı Mah. Şehit Kadir Yıldırım Sk. Anıl Apt . A Blok No:1 İç Kapı No:5 Çankırı Merkez/ ÇANKIRI

Gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ

Davacı SHIMA ZAHROUNI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce davalı Rashıd AFRAZİ adına kayıtlı adreslerinize gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğe çıkartılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesi ile tebligat yapılamamıştır.

Davalı Rashıd AFRAZI nin Mernis adresi bulunmadığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacı Shıma ZAHROUNI'nin davalı Rashid AFRAZI'ye karşı açtığı Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma davasının REDDİNE,

2- Dava adli yardımlı olarak açıldığından başlangıçta alınmayan 44,40 TL başvuru harcı, 179,90 TL peşin harç, 2.891,00 TL gazete ilam masrafı, 74,00 TL tebligat gideri, 10,00 TL posta gideri olmak üzere toplam 3.116,14 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına, bu hususta harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine,

3-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

4-Varsa bakiye gider avansının karar kesinleştiğinde ilgilisine iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda verilen karar iş bu ilamın taraflara tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup, usulen tefhim kılındı.30/03/2023

Yönünde hüküm kurulmuş ve sonrasında davacı vekili mahkememizin yukarıdaki esas ve karar numaralı hükmü istinaf etmiştir.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 26/04/2023

#ilangovtr Basın No: ILN01827733