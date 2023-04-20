KARGI BELEDİYESİ BAŞKANLIK HİZMETLERİ
PVC İÇME SUYU BORUSU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|
İKN
|
:
|
2023/403824
|
1-İdarenin
|
a) Adı
|
:
|
KARGI BELEDİYESİ BAŞKANLIK HİZMETLERİ
|
b) Adresi
|
:
|
MİHRİHATUN MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 46 19900 KARGI/ÇORUM
|
c) Telefon ve faks numarası
|
:
|
3646512893 - 3646512008
|
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|
:
|
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
|
a) Adı
|
:
|
PVC İÇME SUYU BORUSU
|
b) Niteliği, türü ve miktarı
|
:
|
2304 m Pvc 10 Atü Ø90mm Anma Çaplı içme suyu borusu- 2280 m Pvc 10 Atü Ø110 mm Anma Çaplı içme suyu borusu- 750 m Pvc 16 Atü Ø125mm Anma Çaplı içme suyu borusu - 660 m Pvc 16 Atü Ø140 mm Anma Çaplı İçme suyu borusu- 354 m Pvc16 Atü Ø160 mm Anma Çaplı içme suyu borusu
|
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|
:
|
Kargı Belediye Başkanlığı
|
ç) Süresi/teslim tarihi
|
:
|
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA TAKİBEN 5 GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP İŞİN SÜRESİ 60 TAKVİM GÜNÜDÜR.
|
d) İşe başlama tarihi
|
:
|
Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün
3-İhalenin
|
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|
:
|
08.05.2023 - 10:00
|
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|
:
|
KARGI BELEDİYESİ
|
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İçme suyu boruları için üreticisinden ya da distribütöründen alınmış en az 1 yıllık yetkili satıcı belgesi Yeterlik Bilgileri Tablosunda sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
a) ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ,
b) ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU,
c) ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİK BELGESİ,
d) ADAYLAR VEYA İSTEKLİLERİN ADLARINA VEYA UNVANLARINA DÜZENLENMİŞ OLAN TEKLİF ETTİĞİ MALLARA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ VEYA TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ
İSTEKLİ, İMALATÇI OLDUĞUNU YUKARIDAKİ BELGELERDEN EN AZ BİRİNİ SUNARAK TEVSİK ETMELİDİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.