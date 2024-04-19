|T.C
|SUNGURLU KAYMAKAMLIĞINDAN
|(Milli Emlak Şefliği)
|İLAN
|SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|Sıra
No
|Mahalle/Köy
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü (m²)
|Hazine
Hissesi
|Cinsi
|İmar Durumu
|Tahmini Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|AKÇAKOYUNLU
|164
|13
|1.148,61
|TAM
|HALİ ARAZİ
|İMARSIZ
|70.000,00
|17.500,00
|25.04.2024
|09:00
|2
|AKÇAKOYUNLU
|111
|78
|10.285,84
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|62.000,00
|15.500,00
|25.04.2024
|09:15
|3
|AKÇAKOYUNLU
|135
|115
|5.309,51
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|55.000,00
|13.750,00
|25.04.2024
|09:30
|4
|AKÇAKOYUNLU
|167
|3
|1.311,19
|TAM
|HALİ ARAZİ
|İMARSIZ
|80.000,00
|20.000,00
|25.04.2024
|09:45
|5
|AKÇAKOYUNLU
|158
|4
|3.811,31
|TAM
|HALİ ARAZİ
|İMARSIZ
|230.000,00
|57.500,00
|25.04.2024
|10:00
|6
|AKÇAKOYUNLU
|101
|53
|4.151,82
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|45.000,00
|11.250,00
|25.04.2024
|10:15
|7
|AKÇAKOYUNLU
|101
|54
|250,24
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|4.000,00
|1.000,00
|25.04.2024
|10:30
|8
|AKÇAKOYUNLU
|135
|86
|791,40
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|10.000,00
|2.500,00
|25.04.2024
|10:45
|9
|AKÇAKOYUNLU
|135
|120
|5.921,02
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|60.000,00
|15.000,00
|25.04.2024
|11:00
|10
|AKPINAR
|150
|9
|3.073,66
|TAM
|HALİ ARAZİ
|İMARSIZ
|420.000,00
|105.000,00
|25.04.2024
|11:15
|11
|ALEMBEYLİ
|-
|2301
|276,21
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|65.000,00
|16.250,00
|25.04.2024
|11:30
|12
|ALEMBEYLİ
|-
|2306
|916,20
|TAM
|HALİ ARAZİ
|İMARSIZ
|215.000,00
|53.750,00
|25.04.2024
|11:45
|13
|BEŞDAM
|170
|111
|1.231,87
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|94.000,00
|23.500,00
|25.04.2024
|13:15
|14
|BEŞDAM
|170
|112
|2.447,87
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|190.000,00
|47.500,00
|25.04.2024
|13:30
|15
|BEYYURDU
|126
|422
|55.992,81
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|279.000,00
|69.750,00
|25.04.2024
|13:45
|16
|BEYYURDU
|167
|14
|563,70
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|75.000,00
|18.750,00
|25.04.2024
|14:00
|17
|BOZTEPE
|-
|2228
|2.755,22
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|441.000,00
|110.250,00
|25.04.2024
|14:15
|18
|BOZTEPE
|-
|2229
|303,01
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|58.000,00
|14.500,00
|25.04.2024
|14:30
|19
|BÜYÜKPOLATLI
|213
|51
|5.753,19
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|162.000,00
|40.500,00
|25.04.2024
|14:45
|20
|BÜYÜKPOLATLI
|214
|6
|485,43
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|35.000,00
|8.750,00
|25.04.2024
|15:00
|21
|BÜYÜKPOLATLI
|214
|9
|864,49
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|55.000,00
|13.750,00
|25.04.2024
|15:15
|22
|ÇAVUŞ
|175
|8
|3.405,84
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|395.000,00
|98.750,00
|25.04.2024
|15:30
|23
|DERTLİ
|-
|620
|1.648,06
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|165.000,00
|41.250,00
|25.04.2024
|15:45
|24
|DEREKIŞLA
|116
|29
|2.035,87
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|94.000,00
|23.500,00
|26.04.2024
|09:00
|25
|DEREKIŞLA
|116
|30
|7.370,51
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|332.000,00
|83.000,00
|26.04.2024
|09:15
|26
|DEREKIŞLA
|116
|33
|1.064,20
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|49.000,00
|12.250,00
|26.04.2024
|09:30
|27
|DEREKIŞLA
|116
|35
|5.451,35
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|248.000,00
|62.000,00
|26.04.2024
|09:45
|28
|DEREKIŞLA
|120
|22
|5.843,44
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|275.000,00
|68.750,00
|26.04.2024
|10:00
|29
|TURGUTLU
|-
|1918
|902,16
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|120.000,00
|30.000,00
|26.04.2024
|10:15
|30
|TURGUTLU
|-
|1947
|2.494,44
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|250.000,00
|62.500,00
|26.04.2024
|10:30
|31
|TURGUTLU
|-
|1980
|260,89
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|58.000,00
|14.500,00
|26.04.2024
|10:45
|32
|TURGUTLU
|-
|2091
|317,89
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|96.000,00
|24.000,00
|26.04.2024
|11:00
|33
|TURGUTLU
|-
|2112
|940,44
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|145.000,00
|36.250,00
|26.04.2024
|11:15
|34
|KEMİKLİDERE
|1135
|12
|407,25
|TAM
|ARSA
|İMARLI
(Konut Alanı)
|365.000,00
|91.250,00
|26.04.2024
|11:30
|35
|KEMİKLİDERE
|1135
|13
|419,11
|TAM
|ARSA
|İMARLI
(Konut Alanı)
|375.000,00
|93.750,00
|26.04.2024
|11:45
|36
|İNEGAZİLİ
|-
|4014
|3.244,71
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|245.000,00
|61.250,00
|26.04.2024
|13:30
|37
|İNEGAZİLİ
|-
|4015
|3.856,85
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|290.000,00
|72.500,00
|26.04.2024
|13:45
|38
|İNEGAZİLİ
|-
|4287
|3.812,00
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|382.000,00
|95.500,00
|26.04.2024
|14:00
|39
|İNEGAZİLİ
|-
|4337
|786,45
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|200.000,00
|50.000,00
|26.04.2024
|14:15
|40
|İNEGAZİLİ
|-
|4341
|1.034,90
|TAM
|HALİ ARAZİ
|İMARSIZ
|130.000,00
|32.500,00
|26.04.2024
|14:30
|41
|İNEGAZİLİ
|-
|4344
|533,43
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|55.000,00
|13.750,00
|26.04.2024
|14:45
|42
|İNEGAZİLİ
|-
|4289
|4.587,56
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|459.000,00
|114.750,00
|26.04.2024
|15:00
|43
|İNEGAZİLİ
|-
|4290
|2.987,20
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|299.000,00
|74.750,00
|26.04.2024
|15:15
|44
|KALEDERE - ZAFER
|128
|486
|2.357,63
|TAM
|ARSA
|İMARLI
(Gelişme Konut Alanı)
|265.000,00
|66.250,00
|26.04.2024
|15:30
|45
|KÜÇÜKİNCESU
|144
|66
|4.536,84
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|522.000,00
|130.500,00
|26.04.2024
|15:45
|SATIŞI YAPILACAK TAŞINIRLAR
|Sıra No
|Cinsi
|Tipi
|Adet
|Bulunduğu Yer
|Tahmini Bedel (TL)
|Geçici Teminat (TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Adli/İdari merciler tarafından Kaymakamlığımıza (Milli
Emlak Şefliği) teslim edilen
muhtelif çap, marka ve özellikleri haiz 19 adet Yivsiz Av Tüfeği
|Muhtelif
Çap, Marka ve Özellikte Yivsiz Av Tüfeği
|19 (on dokuz) adet
|Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği Deposu
|15.000,00
|3.750,00
|26.04.2024
|16:00
|1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz ve taşınır malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sungurlu Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. Taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, taşınırlar 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. (Adres: Sunguroğlu Mah. Cengiz Topel Cad. No: 28 Kat: 2 Sungurlu/ÇORUM)
|2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.
|3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
|4) Satışı yapılan taşınır malların ihale bedeli peşin ödenecektir. Taşınır mallar için ihalede oluşan satış bedeli üzerinden kanuni oranda K.D.V. tahsil edilecektir.
|5) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
|a) Geçici teminatın Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
|b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
|c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
|d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. Taşınır ihalesine katılacakların, ayrıca av malzemeleri satıcılık (bayilik) izin belgesini de ibraz etmesi gerekmektedir.
|e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
|6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|7) İhale şartnameleri Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde, ihaleye konu taşınır mallar ise bulunduğu yerde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.
|8) İhaleye katılan istekliler, satışa çıkarılan taşınır malları görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılır. Dolayısıyla taşınır malın evvelce vaki kusurlarından dolayı idaremizce sorumluluk kabul edilmez.
|9) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden görülebilir.
|10) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
İrtibat Tel: 0364 3118763
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02015922