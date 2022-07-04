Ahmet Ahlatcı, Bakan Fatih Dönmez’i ağırladı

FATİH AKBAŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tokat’tan Ankara’ya dönerken Çorum’a uğradı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Pazar günü Tokat’tan Ankara’ya dönerken Çorum’a uğrayarak Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Ahlatcı Holding ile Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’la bağ evinde buluştu.

Türkiye’de ki enerji ve maden sektörlerindeki gelişmeler ve Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz ile ilgili konularda görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı ile Ebubekir Kahraman da hazır bulundu.