FATİH AKBAŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yapılan oylamada Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen Çorum Barosu eski Başkanı Av. Kenan Yaşar’ın yemin töreni ertelendi.

Yemin töreninin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi üyeliği için Türkiye Barolar Birliği’nde (TBB) yapılan seçimde üç aday belirlenmiş ve bu adaylar için TBMM’de yapılan oylama da ise Av. Kenan Yaşar 302 oy alarak AYM üyeliğine seçilmişti.

AYM üyesi Av. Kenan Yaşar, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle yemin ederek görevine başlayacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle tören 16 Şubat Çarşamba gününe ertelendi.