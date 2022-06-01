‘Sponsorlukta yokuz’

HALİL ÖZTÜRK

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı bu sezon Çorum FK’ya sponsor olmayacaklarını bunun yerine 500 Çorumlu gence kurs açarak iş sahibi yapacaklarını söyledi.

Ahlatcı, isim vermeden Fatih Özcan’ı eleştirirek ‘Üç yıl ana sponsorluk yaptık ancak bize hiç sormadan bıraktı gitti ve kulübü sattı başkana kırgınım’ dedi.

Ahlatcı iki oğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında gündem dışında basın mensuplarının Çorum FK’nın el değiştirdiğini sponsorluğa devam edip etmeyevekleri yolundaki sorusuna şöyle cevap verdi:

‘Çorum FK’da Başkan kulübü aldıktan sonra geldi projelerini açıkladı bizde ona destek verdi. Üç yıl için ana sponsor olarak kulübe destek verdik. Hedef olarakta üç yıl içinde Süper Lig’de mücadele eden bir takım olmayı hedefledik. Ancak verdiğimiz bu desteği rağmen kulübümüz yine 2. ligde. Geçtiğimiz sezon ortasında ana sponsor olmamıza rağmen bize hiç sorulmadan başkan kulübü bıraktıgitti. Biz Çorumluysak birbirimizden sorumluyuz. Üç yıl içinde yaptığımız tüm desteği karşın birde böyle haber bile verilmeden bırakması nedeni ile başkana kırıldım. Geldiğimiz bu noktada biz artık Çorumspor yerine ilimizde işşiz 500 gencimize iş imkanı sağlamak için açtığımız bu yazılım kursu ile şehrimize katkı sağlamak istiyoruz. Futbol artık bir ticaret haline geldi. 15 milyon verilip alan arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz Ahlatcı grup olarak Çorum’lu gençlere iş imkanı sağlayacak projelere yönelmek istiyoruz’ dedi.