Çorum’un yemek kültüründe yeni adresi: Altın Kepçe

FATİH BATTAR

Fiyatların meclis lokantasını aratmadığı Altın Kepçe Ev Yemekleri Çorum halkının hizmetine girdi.

İşletmeciliğini Ömer Karslı, Mahmut Karaca ve Mehmet Karaca’nın yaptığı Altın Kepçe Ev Yemekleri açıldı.

Çorum’un yemek kültürünü değiştirmek için farklı bir konseptle hizmet veren Altın Kepçe Ev Yemekleri, kaliteyi ucuza sunuyor.

3 katlı ve 850 metrekare alanı ile 25 personelin çalıştığı Altın Kepçe’de her gün 12 çeşit yemek çıkıyor.

ÇORUM VE BÖLGEDE İLK

Çorum halkının damak tadına hitap lezzetleri ucuza satışa sunan Altın Kepçe, Çorum’da ve bölgede ilk olma özelliği taşıyor.

Sakarya’da bir lokantadan esinlenerek yola çıktıklarını anlatan işletme sahibi Ömer Karslı, Çorum’da insanların yemek yeme alışkanlıklarını değiştireceklerini söyledi.

Yemek sektöründe 30 yıllık geçmişi ile Çorum’da daha önce yapılmamış bir konsepti denediklerini belirten Karslı, Çorum halkını hem kaliteli, hem lezzetli hem de ucuz yemekle tanıştıracaklarını söyledi.

Yemekleri daha önce Alanya, Bodrum, Marmaris gibi turizm bölgesinde 5 yıldızlı otellerde çalışmış 25-30 yıllık ustalar tarafından hazırlandığını kaydeden Karslı, günlük 1500-2000 bin kişiye yemek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

‘HER KESİME HİTAP EDİYORUZ’

Altın Kepçe olarak her kesime hitap etmek için bu yola çıktıklarını aktaran Karslı; “İşletme olarak Çorum’da daha önce denenmemiş bir konseptle bu yola çıktık. Amacımız kaliteli yemekleri ucuza sunarak Çorum halkının yemek kültürünü değiştirmek. Altın Kepçe olarak her kesime hitap ediyoruz. 30 yıllık meslek hayatım var. Sakarya’da da bizim konseptimiz ile aynı değerde bir lokantadan esinlenlendik. Genel de kaliteli yemeklerin ucuza sunulduğu bu tür lokantalar İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde oluyordu. Biz de Çorum halkına kalite ve birbirinden lezzetli yemeklerin herkesin yiyebilmesi için Çorum halkının hizmetine girdik. Çorum’da ve bölgede ilk olma özelliğini taşıyoruz.” dedi

‘SÜRÜMDEN KAZANIYORUZ’

İnsanların artık ucuz diye döner yeme alışkanlıklarını kıracaklarını ve döner fiyatına 3 çeşit yemek yiyebileceklerini dile getiren Karslı, fiyatların neden bu kadar ucuz olduğunu şu şekilde anlattı; “Halkımız fiyatlar neden bu kadar düşük diye sorabilir. Akıllarında bir soru olabilir. Biz yemek başı 50 kuruş ile 1 lira kazanıyoruz. Amacımız günde 1500 ile 2000 kişiyi ağırlamak. Yani sürümden kazanacağız. Halkımızın aklında bir soru kalmasın. Yemeklerimizde en kaliteli ürünler kullanıyoruz. Altın Kepçe olarak hijyene de çok önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Sabah 05.00 ile akşam 23.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini belirten Karslı, döner yemekten bıkanları ve birbirinden enfes ev yemeği lezzetlerini tatmak istenyenleri 15 Temmuz Hürriyet Parkı karşısı (Merkez otobüs durakları karşısı)’ndaki Altın Kepçe’ye davet etti.