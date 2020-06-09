‘Bayat’ta aslan görüldü’ iddiası

RECEP MEBET

Çorum Bayat ilçesi Aşağı Emirhalil Köyü Sazlık mevkiinde aslan görüldüğü iddia edildi.

İnekleri kaybolan köylülerin arazi taraması sırasında rastladıkları belirtilen gizemli hayvan ve uzaktan çekilen fotoğrafı büyük yankı uyandırdı.

Korkudan yanına yaklaşamadıkları sarı renkli tüyleri olan hayvanın aslan büyüklüğünde olduğunu dile getiren vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı.

Köy halkının iddialarını dinleyen ekipler, arazideki ayak izlerini inceleyerek bölgeye fotokapanlar kurdular. Merakla beklenen inceleme ve araştırmaların neticesinin önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.