İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Ankara’da bir inşaatta çalışan Çorumlu Halil Şen (38), iskeleden düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre 38 yaşındaki Çorumlu işçi Ankara Yakacık’ta inşaatta çalışırken iskeleden düştü. Halil Şen’in düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen talihsiz adamın cenazesi bugün Bayat’ta ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.