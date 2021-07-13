15 Temmuz şehitlerimizi anıyoruz

Çorum Valiliği’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı belli oldu.

FETÖ’nün hain darbe girişiminin yıldönümünde Çorum’da çeşitli anma etkinlikleri yapılacak.

Bu kapsamda bugün ve 16 Temmuz Cuma günü protokol tarafından 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret edilecek. 15 Temmuz zaferi kapsamında Laçin Yeşil Göl’e doğa yürüyüşü yapılacak. Yürüyüş için saat 09.00’da Hürriyet Meydanı’ndan hareket edilecek. Saat 09.30’da 15 Temmuz Şehitleri Müzesi’nde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ‘Türkiye Geçilmez’ konulu kompozisyon ve resim sergisi açılacak. Saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü Şehitlerini Anma Masa Tenisi Turnuvası yapılacak.

Yine bugün 17.30’da 15 Temmuz Şehidi Mustafa Avcu’nun Eskikaradona Köyü’ndeki kabri ziyaret edilecek. Saat 21.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu’nun Kahramanlık Türküleri Konseri başlayacak.

Yarın saat 10.00’da Kültür Park’ta 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü Şehitlerini Anma Koşusu gerçekleştirilecek. Aynı saatte Hıdırlık Kabristanlığı’nda 15 Temmuz şehidi Ali Karslı’nın kabri ziyaret edilecek. Saat 12.45’te tüm şehitlerimiz için mevlid-i şerif okunması ve hafta boyunca okunan hatm-i şerifler dualanacak.

13.45’te İstiklal Şehitleri (Abide) Anıtı ziyareti ve Şehitleri Anma Programı yapılacak. Saat 15.00’te Devlet Tiyatro Salonu’nda Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından ‘İhanet’ adlı oyun sahnelenecek. Gün boyunca Kadeş Barış Meydanı’nda tüm şehitlerimiz için kan bağışı kampanyası yapılacak. 20.00-22.30 saatleri arasından şehrin ana caddelerinde mobil araç konserleri verilecek.

Saat 21.00’de Gazi Caddesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sancak Koşusu yapılacak.

Aynı gün 21.00-24.00 saatleri arasında Kadeş Barış Meydanı’nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı yapılacak.

16 Temmuz Cuma günü 00.13’te tüm camilerden salalar okunacak. 00.30-05.00 saatleri arasında kamu kurum kuruluşları ve STK’ların katılımı ile Kadeş Barış Meydanı’nda demokrasi nöbeti tutulacak. (Haber Merkezi)