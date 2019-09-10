2 bin konuta enerji üretiyorlar

EROL TAŞKAN

İskilip'in Kuruçay Köyü'nde kurdukları Güneş Enerji Sistemi ile 2 bin konutun enerji ihtiyacını üretiyorlar.

Dededen kalma kıraç arazilerine kurdukları tesisle, adeta ot bitmez tarlada enerji çiçekleri açtıran Ali Galip Köstekçi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çorum Koorditatörlüğü'nün desteklerinden övgüyle söz etti.

Elektrik-Elektronik Mühendisi olan oğlu Furkan Köstekçi ile birlikte yatırım için kolları sıvayan Ali Galip Köstekçi, böyle bir yatırıma sahip olmalarında en büyük emeğin Çorum TKDK Koordinatörlüğü olduğunu anlatarak, "Bu yatırım için gereken lisans ve izinler, çok prosedür gerektiren konulardı. Pek çok kurumla iş yaptık fakat bunların içerisinde TKDK kadar bizimle ilgilenen ve her türlü kolaylığı sağlayan bir kurum daha görmedik. Adeta bu yatırım kendilerininmişcesine titiz, samimi ve kolaylaştırıcı bir yaklaşımla bize bu yatırımı kazandırdılar." dedi.



Dededen kalan 19 dönümlük tarlalarının tarım bakımından çok verimli olmadığını söyleyen Ali Galip Köstekçi, marjinal arazı raporu olarak adlandırılan sulak tarıma elverişli olmadığını belirten raporu da alarak yatırım kararı verdiklerini, TKDK ile yaptıkları görüşmelerde izlenmesi gereken yol haritasını çıkararak yol yürüdüklerini aktardı.



Düne kadar verimi az da olsa ürün veren tarlalarının, bugün için adeta enerji çiçekleri açan bir değere ulaştığını belirten Ali Galip Köstekçi, TKDK'dan % 55'lik destek aldıklarını, 5 aydır enerji üretimi yaptıklarını söyledi.

19 dönümlük alanda kurdukları tesiste toplam 4 bin 416 adet 275'lik panel bulunduğunu anlatan Elektrik-Elektronik Mühendisi Furkan Köstekçi, aylık 250 megavat/saat enerji üretimi yaptıklarını bildirdi.