‘Aleyna Tilki’nin programı iptal edilsin’

Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Pırlanta Pirinç Festivali’nde sahne alacak olan Aleyna Tilki’nin programının iptal edilmesini istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, şehrin kültürüne, sanatına, sosyal yaşamına, geleneklerine, değerlerine ve inancına katkı sağlamayan, dini ve milli değerleri ayaklar altına alanları Osmancık’ta görmek istemediklerini söyledi.

Toplumun ahlakıyla zıt hayat yaşayan, LGBT savunucusu kişilerin sanatçı kimliğiyle insanların önüne rol model gibi sunulmasına karşı çıktıklarını ifade eden İsmail Şanal, şehrin idarecilerini toplumsal hassasiyetleri dikkaya almaya ve programın iptali için gereğini yapmaya davet etti. (Haber Merkezi)