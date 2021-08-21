M.BURAK YALÇIN

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, bugün basın toplantısı düzenledi. Toplantıda son günlerde istifa eden meclis üyeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Agah Karapıçak, “İskilip’te istifa edenlerin zaten niyetleri de belli. İhraç edildikten sonra istifa ediyorlar. Algı yapmaya çalışıyorlar” dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Emek Lokantası’nın çevreyolu şubesinde basın toplantısı düzenledi.

Bazı MHP'li yöneticilerinde hazır bulunduğu toplantıda değerlendirmelerde bulunan Karapıçak, son günlerde istifa eden meclis üyeleri ile ilgili açıklama yaptı.

MHP'ye yapılan saldırıların hiçbir zaman bitmeyeceğini belirten Karapıçak, "MHP’de siyaset yapmak zordur. Türkiye’ye nasıl dışarıdan saldırı varsa, MHP’ye de saldırılar hiçbir zaman bitmemiştir" dedi.

İskilip'te istifa eden meclis üyelerinin algı peşinde olduklarını ifade eden Karapıçak, "Diğer partilerde de istifa oluyor ama gündeme gelmiyor. Algı ile teslim almaya çalışıyorlar. MHP, algı ile teslim anılacak bir hareket değildir. MHP’ye saldırılar hiçbir zaman bitmez. Yoldan geçen bir vatandaş “ben MHP’den istifa ettim” dese o bile haber olur. Bu hoş bir şey değil. Diğer partiler için de geçerli. Bunu büyük bir olay gibi basına vermek küçüklüktür. İskilip’te istifa edenlerin zaten niyetleri de belli. İhraç edildikten sonra istifa ediyorlar. Birisi zaten üye değildi. Algı yapmaya çalışıyorlar. İl yönetimden istifa eden arkadaşlarımız ise partimize ve liderimiz Devlet Bahçeli’ye bağlılıklarını bildirdiler" diye konuştu.

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Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021, 13:17