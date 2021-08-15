Anne ile bebeğini koronavirüs ayırdı

Çorum'da koronavirüs tedavisi gören 26 yaşındaki 2 çocuk annesi genç kadın, 7 aylık hamileyken virüse yenik düştü.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi Selma Koldaş, 7 aylık hamile iken koronavirüs kurbanı oldu.

Çorum merkeze bağlı Üyük Köyü sakinlerinden evli ve iki çocuk annesi hamile kadın, bir süre önce yakalandığı koranavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Talihsiz kadının cenazesi bugün Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.