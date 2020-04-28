Arşivden çıkan tarihi iddia: Çorum’da petrol bulundu!

RECEP MEBET

Çorum Cezaevi inşaatı sırasında yapılan hafriyat kazısında petrol bulunduğu iddia edildi. Tarihi iddia, 81 yıl önce yayımlanan bazı gazetelerde haber olarak yer aldı.

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Basın ve Halkla İlişkiler Şefi hemşehrimiz Erol Cesur, yaptığı araştırma ile tarihi bilgiyi yeniden gündeme taşıyan isim oldu.

Yüksek lisans hazırlığı için yaptığı araştırmadan bahseden Erol Cesur, 24 Ekim 1939 tarihli Yeni Mersin Gazetesi’nde ‘Çorum’da petrol bulundu’ başlıklı bir habere rastladığını söyledi.

“Geçmişte Çorum’un bu tür gelişmelerle gündemde olduğunu öğrenmek beni hayli şaşırttı” diyen Cesur, söz konusu haberde şu ifadelere yer verildiğini dile getirdi:

“Çorum’da yapılmakta olan cezaevi temel hafriyatında petrole tesadüf edilmiştir. Vilayet, bu işle yakından alâkadar olarak bir mütehassısın hemen celbi için müracaat etmiştir. Damarın zengin olduğu tahmin edilmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 18:34