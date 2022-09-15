Avukat adayları cübbe giydi

M.BURAK YALÇIN
Avukatlık stajını tamamlayan 7 avukat adayı, Çorum Barosu’nda düzenlenen törenlerle cübbe giydi.
Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ruhsat törenine Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, bazı meslek mensupları ile avukat adaylarının aileleri katıldı.
Törende Av.Murat Çam, Av.Sümeyye İrem Ergün, Av.Sevde Hafize Hız, Av.Melike Yıldırmaz, Av.Meva Nur Tekkeşinoğlu, Av.Ahmet Bulut ve Av.Günay Çetin cübbe giydi.
Avukatlık Yemini’ni yaparak ruhsat alan genç avukatlar, mutluluklarını staj eğitmeni olan meslek büyükleri ve aileleriyle paylaştılar.
Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, törende yaptığı konuşmada avukatlık mesleğine adım atan gençleri tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.