Bakan Muş, iş insanları ve esnaf temsilcileriyle buluştu

M.BURAK YALÇIN

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çorum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Muş, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, iş insanlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Muş, TSO ziyaretinin ardındanda Çorum Esnaf ve Sanatlarkar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantılarda Muş’a AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzkan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da hazır bulundu.