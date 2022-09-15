Belediye, bisikletle şehir turu düzenliyor

Çorum Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftasında bisikletle şehir turu düzenliyor, etkinliğe katılanlara çekilişle bisiklet hediye ediyor.

Avrupa hareketlilik haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi bisikletle şehir turu düzenliyor. 16.09.2022 Cuma Günü saat 18.00’da Kültür Park’tan(İtfaiye Müdürlüğü Yanı) başlayacak tur Millet Bahçesinde noktalanacak. Belediye etkinlik günü Çorbis’i de ücretsiz yapacak. Katılımcıların kendi bisikletleriyle ya da Çorbis’le katılım sağlayabileceği etkinlik sonrasında yapılacak çekilişle 10 adet bisiklet hediye edilecek.

Çorum’un düz bir arazi üzerine kurulu bir şehir olmasının bisiklet kullanımını mümkün kıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimiz bisiklet kullanımı için oldukça elverişli bir şehir. Bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak ve hemşehrilerimizi buna teşvik etmek için çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu anlamda ÇORBİS şehrimize kazandırdığımız bir alışkanlık oldu ve çok sevildi. 40 bini aşan abone sayısı da bize bunu gösteriyor. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yapacağımız bisikletle şehir turu etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” diye konuştu.