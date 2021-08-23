Belediye’den yapılandırma çağrısı

Çorum Belediyesi, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan düzenleme ile ilgili çağrıda bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması"na ilişkin 7326 Sayılı Kanun ile vatandaşların belediyeye ait vergi borçlarının yeniden yapılandırılacağını hatırlattı. 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması halinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi borçlarının yeniden yapılandırılacağını hatırlatan Başkan Yardımcısı Çöplü, herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması adına bu fırsattan herkesin yararlanmasını tavsiye etti.

Ödemelerin peşin olabilmesinin yanında vatandaşa 6, 9, 12 ve 18 ay taksit seçeneğinin de sunulduğunu ifade eden Çöplü, peşin ödemelerde gecikme faizinde indirim uygulaması olduğunu da hatırlattı.

31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi borçlarını taksitlendiren vatandaşların ödemelere Eylül ayında başlayacağını kaydeden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ödemelerin 2 aylık periyotlar halinde gerçekleşeceğini belirtti.

Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Vatandaşlarımız gerek belediyemizden gerekse http://yapilandirma.corum.bel.tr/ web sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 19:02