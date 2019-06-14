Ceritoğlu, Tekirdağ'da ilaç fabrikasının açılışına katıldı

İranlı bilim insanlarının kurduğu biyoteknolojik ilaç şirketi CinnaGen, ilk yurtdışı yatırımını Türkiye'de yaptı. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde açılan fabrikadan 12 ülkeye ihracat sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 26. Dönem Çorum Milletvekili Ecz. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 23. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Harun Kızılay, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Direktörü Prof. Dr. Şaban Tekin, CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Ferhat Farşi, İlaç sektörü temsilcileri ve yabancı konuklar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Açılış, kurumsal tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Ardından CinnaGen İlaç Kurucu Ortağı ve CEO’su Ferhat Farşi, TÜBİTAK Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Enstitü Direktörü Prof. Dr. Şaban Tekin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, 26. Dönem Çorum Milletvekili Ecz. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, 23. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Ecz. Mehmet Domaç, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Harun Kızılay bir konuşma yaptılar.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 12:07