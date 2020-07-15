Çöken inşaatın altında kalan Çorumlu işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum'dan Kastamonu'ya çalışmak için giden Çorumlu işçi Muzaffer Özşahin, Kastamonu’da Mustafa Kaya Anadolu Lisesine ait devam eden spor salonunun inşaatının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.



Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi'nin spor salonu inşaatında yaşanan kazada, Çorumlu işçi Muzaffer Özşahin hayatını kaybederken, Mustafa Taşkeser isimli işçi de yaralandı.

Çatıda sürdürülen çelik kontrüksiyon çalışmasında, kaynak sırasında çökme yaşandı. Çöken demirlerin altında kalarak hayatını kaybeden Muzaffer Özşahin, çatı katından itfaiye vinci ile indirildi.

Büyük bir üzüntüye neden olan kaza ile ilgili soruşturma sürdürülürken, olah yerine gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır kaza ile ilgili bilgi aldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırılan Özşahin'in cenazesinin yarın Çorum'a getirileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2020, 15:30