Çorum Belediyesi Melikgazi Kültür Merkezi açıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Melikgazi Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Bahçelievler Mahallesi’nde Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Melikgazi Kültür Merkezi için dün açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, kültür merkezinin inşasında emeği geçen başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere herkese teşekkür etti.

Açılış töreninde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’da konuşma yaptılar. İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri kültür merkezini gezerek yetkililerden kurslar hakkında bilgi aldılar.

Açılış törenine AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, bazı Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.