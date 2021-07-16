Çorum'da demokrasi şöleni

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vatandaşlar, elllerinde Türk bayraklarıyla törenin düzenlendiği meydana akın etti. Birlik, beraberlik ve demokrasi coşkusunun yaşandığı törende duygusal anlar yaşandı. 5 yıl önce olduğu gibi demokrasi nöbeti tutmaya gelen yüzlerce vatandaş, Çorum'dan dünyaya mesaj gönderdi.

Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından 15 Temmuz ve tüm şehitler için dua edildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı ile darbe girişimi sırasında yaşananların görüntülerinin yer aldığı videolar izlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’daki olayların ihtilal değil, işgali hedeflediğini söyledi.

Devleti ele geçirmek için sinsice plan yapan terör örgütünün 15 Temmuz 2016’da harekete geçtiğini belirten Çiftçi, "15 Temmuz, ihanet ile kahramanlığın aynı anda yaşandığı bir gündür. 15 Temmuz, devleti ele geçirmek için sinsice planları olan hain terör örgütünün bütün planlarının, hazırlıklarının milletin çelik sinesine çarptığı, paramparça olduğu kutlu gecenin adıdır." dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ve 15 Temmuz koşusunda dereceye giren sporculara ödüller verildi.

Program Eşref Ziya'nın muhteşem konseri ile sona erdi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.​​​​