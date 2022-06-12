Çorum'da Sıklık Deresi taştı

Çorum'da kuvvetli yağış nedeniyle Sıklık Deresi taştı. Derenin taşmasının ardından belediye ekipleri harekete geçti.

Sıklık Deresi’nin taşması sonucu şehir merkezine gelen sel suları Çorum Belediyesi ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Belediye'den yapılan açıklamada Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından kalıntılar tamamen temizleneceği belirtildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da taşan derede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aşgın; "Çok şükür herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil." dedi