Çorumlu girişimci öğretmen Türkiye’de bir ilke imza attı

FATİH BATTAR

Çorum’da geliştirdiği Wordowl yazılımı ile 7’den 70’e herkese kolay İngilizce öğretmeyi hedefleyen Lango Yabancı Dil Kursu kurucusu Burak Can Çıtak, Çorum’da ve Türkiye’de daha önce yapılmamış dil öğretimi temelli yapay zeka uygulamasını faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Uzun zaman yabancı dil kurslarında çalıştıktan sonra edindiği tecrübeler ışığında kendi uygulamasını yapan Çıtak, sadece çocuklara değil, her yaşa uygun İngilizce öğretimi verdiklerini söyledi.

İngilizce'yi ezberlemekten bıkanlar için mantığı kavrayarak hayat boyu kalıcı öğrenmelerini sağlayan bir uygulama geliştirdiklerini ifade eden Çıtak, geliştirdiği yapay zeka uygulamasını basın mensuplarına tanıttı.

Lango Yabancı Dil Kursu tarafından geliştirilmiş olan WORDOWL Kelime Öğrenim Uygulaması’nın amacının teknoloji yerlisi yeni kuşağın yabancı dil gelişimini gündelik hayatında sıklıkla ilgili olduğu teknolojiyi kullanarak artırmak olduğunu belirten Çıtak; “Hem öğretmenler hem de öğrenciler için ortak kullanım alanı sunan WORDOWL uygulaması, öğrenenler için herhangi bir yaş kısıtlaması sunmamakta, her yaşa hitap etmektedir. İçerisinde kelime öğrenimi dışında eğitsel etkinlikler, sınıflar, oyunlar ve diğer sosyal etkinlikleri de barındıran WORDOWL katılımcıları hem akademik açıdan hem de bireysel gelişim açısından destekleyen bir ortam sağlamaktadır.” dedi

Uygulamaya bilgisayar dışından cep telefonu ve tablet üzerinden de öğrencilerin ulaşabileceğini aktaran Çıtak, uygulama ile öğrencilerin oyun ve aktivite altyapısıyla kalıcı İngilizce öğrenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Geliştirdikleri sistemin başarısını görmeye başladıklarını belirten Çıtak; “Kendi kurumumuzca da kullanılan WORDOWL uygulaması ile kelime öğrenim motivasyonunda ve başarısında %85 oranında bir ilerleme katettik. Ayrıca yalnızca öğrencilerimiz değil velilerimizin de dikkatini çeken uygulama akademik başarısını tamamlamış oldu.” şeklinde konuştu

Kolay ve pratik İngilizce öğrenmek isteyen ve profesyonel şekilde İngilizce yazılar yazmak veya yazılanları okumak isteyen herkesi Üçtutlar Mahallesi Aleybey Sokak numara 59 adresindeki Özel Lango Yabancı Dil Kursu’na beklediklerini belirten Çıtak, çocuklara (5-12 Yaş) dil eğitiminin yanı sıra, YDT (Üniversite Hazırlık), YDS Kursları, Genel İngilizce Kurları ve Sertifika Programları hizmeti sunduklarını Lango ailesi olarak profesyonel kadroları ile grammar-readıng-speakıng ve wrıtıng şeklinde tüm becerilere özel çalışmalarla dil seviyesini her alanda geliştirmeye yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2022, 16:38