Çorumlu şehit askerin abidesi törenle açıldı

1931 yılında şehit olan Jandarma Piyade Er Bünyanlı Osman için Çorum merkeze bağl Ahmediye Köyü’nde yaptırılan “Bünyanlı Osman Abidesi” törenle açıldı.

Bünyanlı Osman’ın şehadetinin yıldönümüne denk getirilen abidenin açılışı Vali Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla dualarla gerçekleştirildi.

Ahmediye köyünde düzenlenen törene; Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, bazı siyasiler katıldı.

MEÇHUL ASKER BÜNYANLI OSMAN HAKKKINDA

Burada şehit yatan Bünyanlı Osman o zamanki eşkiyalar tarafindan şehit edilmistir. Eskiden Ahmediye köyünün hemen altında bulunan jandarma karakolunda görev yapmaktaymış. O zamanlar Çorumdaki hapishaneden isyan çıkararak kaçmaya çalışan ve beşi de kardeş olan mahkumlardan üçü kaçmayı başarır. Daha sonra uğradıkları Ricvanlar köyünden silah alırlar ve Kaymakçı mevkiine geldiklerinde yol keserler, gasp yaparlar. O zamanlar yoldan geçmekte olan bir at arabacı durumu buraya yakın olan jandarma karakoluna bildirir. Jandarmalar bölgeye gelir ve aralarında çatışma çıkar. Bünyanlı Osman ise eşkiyalara yakın bir yerde kendini yolun kenarına sipere atar, o eşkıyaların nerede olduğunu tam fark etmez ancak eşkiyalardan birisi yakınındaki bu askeri vurur. Eşkiyalar karanlıktan da yararlanarak gece kaçarlar. Askerler karakola gelince sayım yaparlar ve bir askerin eksik olduğunu fark ederler. Sabah geldiklerinde ise şehit oldugunu görürler. Bu anıt Bünyanlı Osman Anıtıdır. Fakat kim olduğu, Bünyan'ın hangi köyünden olduğu, torunları var mı yok mu bilinmiyor. 1931 yılında şehit olmuş. Daha soyadı kanunu da olmadığı için Bünyanlı Osman olarak geçmiş ve soyadı da yok. Meçhul asker olarak geçiyor.