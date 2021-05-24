Çorum’un ilk ve tek SMD Dizgi Makinesi Argesim Makine’de

M.BURAK YALÇIN

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Argesim Makine, maliyeti yaklaşık 1 milyon TL civarında olan Çorum’un ilk ve tek elektronik kart montaj makinesi olan SMD Dizgi Hattını bünyesine kattı.

2012 yılından beri Çorum TEKNOKENT yerleşkesinde hizmet veren Argesim Makine, AR-GE faaliyetlerine ve geliştirdiği ürünlerin üretimi için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce TEKNOKENT yerleşkesinde hizmet veren bu yıl Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrikasına taşınan Argesim Makine, Türkiye’de daha önce üretimi olmayan sensörlerin üretilebilmesi için 11 kişilik genç ve dinamik mühendis kadrosuyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

DÜNYA DEVİ HUAWEI’DEN ONAY ALMIŞTI

Argesim Makine, 2020 yılında da güneş enerji sistemlerinde kullanılan Hava Gözlem İstasyonu için teknoloji devi Huawei şirketinden onay alarak "önerilen hava gözlem istasyonları" listesinde yer almıştı.

SON BİR YILDA 70 ÜLKEYE İHRACAT

Bu alandaki çalışmalarına Seven Sensor markası altında devam eden Argesim Makine, sensör teknolojileri alanında yaptığı çalışmalarla da son bir yılda 70’dan fazla ülkeye ihracat yaptı.

Üretim kapasitesini daha da artırmayı hedefleyen Argesim Makine, maliyeti yaklaşık 1 milyon TL civarında olan Çorum’un ilk ve tek elektronik kart montaj makinesi olan SMD Dizgi Hattını bünyesine kattı.

SMD Dizgi Hattı ile ilgili bilgi veren Argesim Makine personellerinden Elektrik Elektronik Mühendisi Furkan Poker, “Elektronik kartların üretimi için gerekli olan endüstriyel makinaları bünyemize katarak ülkemize katma değer getirecek ürünlerin üretimini ve çeşidini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

‘AVRUPA KONSEYİNİN BELİRLEDİĞİ STANDARTLARDA MONTAJ YAPABİLEN BİR DİZGİ MAKİNESİ’

Makinenin yüksek hassasiyetli, çevreye duyarlı, Avrupa Konseyinin belirlediği standartlarda elektronik kart montajı yapabilen bir dizgi makinesi olduğunu belirten Furkan Poker, “Elektronik komponent dizgi hattı ilimizde ilk olma özelliği taşıyor. Yüzey montaj devre elemanları şeklinde tanımlanmakta olan SMD Dizgi, elektronik elemanların kart yüzeyine montajının gerçekleştirildiği yeni nesil bir teknolojidir” diye konuştu.

‘LEHİMLEMEDE YAPILABİLECEK HATAYI MİNUMUM DÜZEYE İNDİRİYOR’

Bu makine ile lehimlemede yapılabilecek hatanın minumum düzeye indiğini dile getiren Poker, şu bilgileri verdi: “Bu hatta bulunan, lehim çekme makinası ile kart yüzeyine hatasız bir lehim çekme işlemi gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu makine ile lehimlemede yapılabilecek hata minumum düzeye indirilmektedir. Bu işlemin ardından konveyör aracılığı ile montaj makinasına alınan elektronik kartlara, yapılan programa göre komponentlerin elektronik kart yüzeyine 0.04 mikron doğrulukta dizilmesi gerçekleştirilmektedir. Tam kapasite ile saatte 45.000 adet komponentin dizgi işlemi montaj makinasında gerçekleştirilebilmektedir. Dizgi işleminden sonra konveyör vasıtasıyla fırına giren elektronik kartların üretimi tamamlanarak işlem devam etmektedir.

Kendi tasarladığı ve geliştirdiği sensör teknolojilerinin dizgi işlemlerinin yanında otomotiv elektroniği, otomasyon ve led aydınlatma sistemleri gibi Çorum ve bölgesinde SMD elektronik kart dizgi ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Argesim Makine yaptığı bunun gibi yatırımlarla ülkemize katma değer katmaya devam etmektedir. Bilgi toplumundan akıllı topluma geçtiğimiz bu yıllarda ülkemizin sensör teknolojileri alanındaki açığını kapatmak için çalışmalarına yüksek tempoda devam etmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 19:45