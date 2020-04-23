Doğa Lazer’den oyuncak üretimi atağı

RECEP MEBET

Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Doğa Lazer, ahşap oyuncak imalatına başladı.

Lazer kesim yöntemiyle hediyelik ahşap ürünler hazırlayan firma, ürün yelpazesine çocuk oyun evi ve mutfağı gibi oyuncakları da ekledi.

İmalat çalışmaları hakkında bilgi veren Metin Yaşar, 3 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini ve üretim sahasını her geçen gün daha da genişlettiklerini söyledi.

Kuruyemişçiler için ahşap hediyelik leblebi kutusu imalatıyla işe başladıklarını ve dekoratif hediyelik ürünlerle yelpazeyi zenginleştirdiklerini anlatan Yaşar, oyuncak üretiminde de iddialı olduklarını vurguladı.

Ahşap ya da fleksi malzemeden, çeşitli renk ve ebatlarda çocuk oyun evi ve mutfak imal ettiklerini belirten Yaşar, “Hazırladığımız bu oyuncaklar kız çocukların yanı sıra yetişkinlerin de gözdesi haline geldi” dedi.

Şimdilik sipariş üzerine imal ettikleri ve kişiye özel tasarımlarla satışa sundukları ahşap oyuncaklar üzerine istenilen isim ve hediye etmek isteyenlerin özel notlarını da işleyebildiklerini dile getiren Yaşar, “Tek katlı ya da çok katlı oyun evlerinin içinde minyatür eşyalara da yer veriyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde oyuncak sektöründeki çalışmalarına daha da hız vermeyi planladıklarını ifade eden Yaşar, ürünlerini yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Çorum Sanayi Sitesi 7. Cadde (Futbol Sahası karşısı) numara 24’teki işyerlerine davet etti.