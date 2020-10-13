Dünya devi Huawei’den Argesim'e onay

M.BURAK YALÇIN

2012 yılından buyana Çorum’da faaliyet gösteren ARGESİM Makine, güneş enerji sistemlerinde kullanılan Hava Gözlem İstasyonu için teknoloji devi Huawei şirketinden onay alarak “önerilen hava gözlem istasyonları” listesinde yer aldı.

2018 yılında Çorum TEKNOKENT yerleşkesinde hizmet veren Argesim Makine, AR-GE faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Argesim Makine Genel Müdürü İlhan Bora Serin, yeni ürettikleri ürün hakkında detaylı bilgi verdi.

‘SON 1 YILDA 10 ÜLKEYE İHRACAT YAPTIK’

Güneş Enerji Sistemlerinde kullanılan Hava Gözlem İstasyonu’nun hem üretimini hem de satışını yaptıklarını ifade eden İlhan Bora Serin, son bir yılda 10 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, “Seven Sensor markası altında güneş enerji santralleri için hava gözlem istasyonları üreten firmamız ürettiği sensörler ile tüm dünyaya ihraç yapar hale gelmiştir” dedi.

‘ÇÖZÜM ORTAĞI OLDUĞUMUZU TESCİLLEDİK’

Uluslararası alandaki en büyük başarılarının dünya devi olan Huawei genel merkezinden onay alarak “önerilen hava gözlem istasyonları” listesinde yer almak olduğunu ifade eden İlhan Bora Serin, böylece Huawei Seven Sönsörlerinin kendi datalogerlarıyla uyumlu çalıştığını ve Güneş Enerji Tesislerinde çözüm ortağı olduklarını tescillemiş olduklarını kaydetti.

‘SEVEN SENSOR LİSTEDE YER ALARAK DÜNYADA KABUL EDİLİRLİĞİNİ KANITLADI’

Bu onayın Seven Sensor ürünlerinin dünyada kabul edilirliğinin kanıtı olduğunu vurgulayan Serin, şu bilgileri verdi: “Bunun yanında Seven sensörleri SMA, Kaco, Goodwe, Solar Edge gibi birçok uluslar arası invertör üreticisinin ürünleriyle uyumlu çalışabilmektedir.

Hava gözlem istasyonları meteorolojik verileri toplamak amacıyla çeşitli sensörlerin bir araya getirilip kontrol ve izleme yapılabilmesi için oluşturulan istasyonlardır. Güneş enerji santrallerinde enerji üretimi güneş ışınımı, sıcaklık ve rüzgâr gibi meteorolojik olaylarla doğrudan ilintilidir. Bu istasyonlar sayesinde santral sahibi tesisinin ne kadar enerji ürettiğini ve ne kadar enerji üretmesi gerektiğini gözleyerek, tesisinin performansını elde etmektedir. Eğer tesis düşük performansta çalışıyor ise tesiste bir sorun olduğu anlamına gelir. Tesis sahibi bu sorunları bulup gidererek zararının önüne geçmiş olur. Fakat bu sensörler tesisinde yok ise düşük performansta çalışan tesisinin olduğun anlayabileceği başka bir yöntem veya teknoloji yoktur. Bu durum zarar eden bir tesis demektir.

Standard hava gözlem istasyonlarında şu sensörler bulunuyor:

Işınım sensörü veya PV Piranometre: Güneşten gelen Işınım miktarını w/m2 cinsinden ölçer.

Ortam sıcaklık sensörü: Santralin bulunduğu bölgenin sıcaklığını ölçer.

Panel sıcaklık sensörü: Güneş panellerinin altına yerleştirilir ve panel sıcaklığını ölçer.

Rüzgâr sensörü: Rüzgar değerlerini hız ve yön olarak ölçen sensörlerdir.”

‘FABRİKAMIZ 3 AY İÇERİSİNDE FAALİYETE BAŞLAYACAK’

Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet verecek fabrikalarının inşaatının devam ettiğini söyleyen Serin, fabrikanın 3 ay içerisinde faaliyete başlayacağının altını çizerek şunları söyledi: “2018 yılında Çorum Teknokent yerleşkesine geçen firmamız Ar-Ge faaliyetlerine hız vermiştir. Bu çalışmalar Argesim’e ait uluslararası patentler doğmasını sağlamıştır. Çorum Organize Sanayi Bölgesi içerisinde inşaatı devam eden 2500 metrekare kapalı alana sahip olacak fabrikamız üç ay içinde faaliyete başlayacaktır.

‘GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİBİMİZ VAR’

Ar-Ge faaliyetlerini ön planda tutan firmamız yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Genç ve dinamik bir mühendislik ekibinden oluşan firmamız bünyesinde 10 tane mühendis çalışmaktadır.”