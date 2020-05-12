Engelli genç kız İŞKUR’un desteğiyle çilek yetiştiriciliği yapıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da 22 yaşındaki engelli Selin Kovancı, İŞKUR’un engelli ve hükümlülere yönelik desteğinden yararlanarak, serada çilek yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Çorum merkeze bağlı Büğet köyü Ballık mevkiinde 3 dönüm arazi üzerine serada çilek yetiştiriciliği yapan Selin Kovancı, yetiştirdiği çilekleri satarak kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ BABASI

Beden Eğitimi Öğretmeni olan babası Tayfun Kovancı ile birlikte serada çilek yetiştiren Selin’in çileklerine ise talipli çok. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 400 kilo çilek yetiştiren ve yetiştirdiği çilekleri satmayı başaran engelli genç kızın en büyük destekçisi ise babası.

Bu yıl daha fazla çilek yetiştirmeyi planlayan Selin’in en büyük hedefi sera alanını büyüterek daha fazla çilek yetiştirmek.

İŞKUR’un engelli ve hükümlülere yönelik gazete ve televizyonlarda çıkan haberlerden sonra Selin için İŞKUR’a proje ile başvurduğunu ve projenin kabul edilmesiyle geçtiğimiz yıl serada çilek yetiştirmeye başladıklarını anlatan baba Tayfun Kovancı, Selin ile birlikte burada çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

400 KİLO ÇİLEK YETİŞTİRDİ

İŞKUR’dan 50 bin TL destek aldıklarını belirten Kovancı; “Selin İŞKUR’un destek haberlerini görünce bana geldi. Baba ben bu destekten yaralanarak çilek yetiştirmek istiyorum dedi. Biz de hemen bir proje çizdik ve İŞKUR’a başvurumuz yaptık. Başvurumuz onaylanınca aldığımız 50 bin TL’lik destekle Büğet köyünde serada çilek yetiştirmeye başladık. Geçtiğimiz yıl başladık bu işe ve geçen sene yaklaşık 400-500 kilo çilek yetiştirdik. Yetiştirdiğimiz çilekleri de sattık. Selin, hem çileklerle ilgileniyor hem de para kazanıyor. Burada olmak ona çok iyi geliyor. Kızımla beraber birşeyler yapmak bana da çok iyi geliyor. Selin’in yetiştirdiği çileklere talipli de çok. Bu iyi inşallah daha çok çilek yetiştirip, seramızı biraz daha büyütmek istiyoruz.” dedi

Selin Kovancı da İŞKUR Müdürü Ali Şahan’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederek, serada çileklerle ilgilenmenin kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

İŞKUR Müdürü Ali Şahan, engelli genç kızı azminden dolayı tebrik ederek, yetiştirdiği çileklerden satın almayı ihmal etmedi. Selin’in çileklerinin hakikaten çok lezzetli olduğunu belirten Şahan, çilek yemek isteyen herkese tavsiye etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 18:35