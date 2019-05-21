Ferhat Hamamı yenilendi

RECEP MEBET

Yaptıkları yenilikler hakkında bilgi veren Ferhat Hamamı İşletmecisi Muhittin Yıldız, “Çorum halkına daha iyi hizmet vermek amacıyla yenilendik” dedi.

1975 yılından beri hizmet veren hamamın tepeden tırnağa yenilendiğini belirten Muhittin Yıldız, “Atalarımızdan gelen hamam kültürüne yeni bir vizyon kazandırdık” diye konuştu.

Ayrı bölümlerde faaliyet gösteren bay ve bayan kısımlarının haftanın 7 günü Çorum halkının hizmetinde olduğunu vurgulayan Yıldız, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hizmette 44 yılı geride bırakan hamamızı, günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn ettik.

Şifa kaynağı ve stres atılan bir mekan olarak görülen hamamımızda havuz, sauna, buhar odası, duş, göbek taşı ve özel kabinlerimiz yer alıyor.

Kese, masaj uygulamalarının yanı sıra bayanlara ağda hizmeti de veriyoruz. Ayrıca sıcak ve soğuk içecek çeşitlerini de müşterilerimize sunuyoruz.

Erkek kısmımız haftanın 7 günü 06.00-23.00, bayan kısmımız ise 08.00-18.00 (perşembe günü 23.00) saatleri arasında hizmet veriyor.

Şehir merkezinde uygun fiyatlarla hamam sefası yaşamak isteyen herkesi Büyük Zafer Çarşısı yanı, Velipaşa 1. Sokak numara 4/A’da hizmet veren Yeni Ferhat Hamamı’na bekliyoruz.”