Hamit Kaplan Caddesi ile Çevre Yolu birleşecek

FATİH BATTAR

Mahalle Buluşmaları kapsamında Adil Candemir Parkı’nda Karakeçili Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski stadyumun yanındaki Bayındır 1.Sokak’ın 20 metre genişletileceğini ve Çevre Yolu ile birleştirileceğini açıkladı.

Aşgın; “Bir çok noktada yeni yollar açıyor, dar olan yollarımızı genişletiyoruz. Stadyumun hemen yanındaki Bayındır 1.Sokak Hamit Kaplan Caddesi ile Çevre Yolu’nu birleştirmek istiyoruz. Eski stadyumdan başlayarak Yüksekokula, Öğrenci Yurdu, Jandarma ve Emniyete kadar bu yolu 20 metre genişleteceğiz. Seneye bu yolla ilgili genişletme çalışmalarımızı başlatacağız. 1600 metrelik yolu Hamit Kaplan ile Çevre Yolu’nu birleştireceğiz ve Çimento arazi üzerine kuracağımız yeni şehirle buluşturmuş olacağız.” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021, 11:36