Han Gümüş dualarla açıldı

HARUN AKKAYA

Hüseyin Çöl ve Yusuf Şen’in işletmecisi oldukları Han Gümüş dualarla faaliyete başladı.

Turgut Özal İş Merkezi girişinde bulunan Han Gümüş için dün Cuma namazı sonrasında açılış töreni düzenlendi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı törende Akşemseddin Cami İmam Hatibi Sefa Kırcı'nın yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Han Gümüş’te, gümüş kolye, yüzük, küpe, bileklik gibi takılar, üçlü tespih çeşitleri, damla, sıkma ve ateş kehribarları ile saat satışı yapılıyor. Ayrıca eski gümüşlerin değerinde alımlarının yapılacağıda belirtildi.