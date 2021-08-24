Herkes ceza yiyor, kimse farkında değil

EROL TAŞKAN

Elektronik Denetleme Sistemi’nde yaklaşık 6-7 aydır devam eden Ortalama Hız Tespiti uygulaması, pek çok sürücü tarafından tam olarak algılanamadığı için, çoğu sürücü cezayı görünce şaşırıp kalıyor.

Özellikle Çorum-Ankara seyahati yapan sürücülerin güzergahta sürdürülen bu uygulamaya dikkat etmesi gerekiyor.

Hız Tespiti uygulaması ne anlama geliyor?

Kimi blgelerde birkaç kilometreyle sınırlı olan bölge, bazı bölgelerde 15-20 kilometreye kadar çıkabiliyor. Güzergahta bulunan kamera kontrol noktasından geçen araçların hız limiti ve Hız Tespit Koridoru’na giriş saati sistem tarafından not ediliyor.

Hız limiti 70 kilometre olan bölgenin çıkış noktasına kaç dakika sonra varılması gerektiğini hesap eden sistem, eğer araç çıkış kamerasından birkaç saniye önce bile geçse hemen kayda alıp, plakaya ceza kesiliyor.

Sürücüler, sadece kortrol kameralarını görünce, hız limitlerini düşürüp kameraların önünden geçerken belirlenen hızda gitmenin yeterli olacağını zannederek, örneğin 17 dakikada tamamlaması gereken mesafeyi, ara noktalarda kontrol kamerası olmadığı gerekçesiyle hızlı geçip, 13-14 dakika da ya da daha erken bir zamanda tamamlamış olabiliyor.

Burada yapılması gereken şey, ortalama Hız Tespit uyarısını gördüğünüz noktadan başlayıp, belirtilen mesafedeki koridorun tamamını uyarılan hız limitini aşmadan tamamlamaktır. Aksi takdirde sizi hayrete düşürecek cezaları görmeniz kaçınılmaz.