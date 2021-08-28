‘Hükümetin zammı enflasyonla buharlaştı’

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Zamlar, hükümetin gerçeklikten kopuk ayarlanmış enflasyon rakamları üzerinden yapılmaktadır.” dedi.

Hükümetin memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapacağı zammı eleştiren DEVA İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, şu açıklamayı yaptı: “Memuru enflasyona ezdirmeyeceğiz dediler ama kendileri ezdiler. Yapılan maaş artışları hükûmetin ülkemizin içinde bulunduğu fakirleşme ve yoksullaşma krizini görmezden geldiğinin ispatıdır. Maaş artışları, zam artı ayarlanmış enflasyon yerine, gerçek enflasyon artı zam yapılmalıydı.

İşçi, memur ve emeklilerimizin aldıkları artışlar, zamlar ve vergiler sonucunda hızla erimektedir. Hükûmet, bütçeyi tekrar bir borç ve faiz bütçesi haline getirdiği için işçi ve memurlarımıza hak ettikleri imkânları sağlayamaz hale gelmiştir. İşçilere, memurlara ve emeklilere yapılan zamların, geçmiş mağduriyetleri gidermekten ve geleceğe yönelik enflasyona karşı çalışanlarımızı korumaktan uzaktır.

Keşke maaş artışlarını, zam artı ayarlanmış enflasyon yerine gerçek enflasyon artı zam şeklinde bir düzenleme yapsaydınız. Memurların hakkını bu şekilde vermiş olurdunuz.

Oysa zam üzerine enflasyon farkı uygulaması henüz memurun ve emeklinin cebine bir kuruş girmeden gerçek enflasyonla buharlaşmaktadır. Yüzde 21 ile başlayan görüşmeler yüzde 12 ile bitiyorsa bu çalışanlar için fiyaskodur, büyük bir hezimettir.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2021, 13:20