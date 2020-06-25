İŞKUR personelinden örnek davranış

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Engelli İş Koçu Fidan Demir Şener, engelli vatandaşa gösterdiği hassasiyetle örnek bir davranış sergiledi.

Şener, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasının girişinde yapılan kaldırım yenileme çalışmalarından dolayı kuruma erişim sağlayamayan engelli iş arayanlara kurum otoparkında danışmanlık hizmeti verdi. Ayrıca görüşmede sosyal mesafe ve maske kullanımına da özen gösterilmesi takdir topladı.

Engelli İş Arayan Koçu Fidan Demir Şenel, kurum otoparkında engelli iş arayan vatandaşın iş arayan kaydını yaparak, kamu ve özel sektör açık iş ilanları, kurum tarafından sunulan hizmetler ve son başvuru tarihi 17 Temmuz 2020 olan engelli vatandaşların kendi iş yerini kurmaya dönük hibe desteği hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, örnek davranışından dolayı Engelli İş Koçu Fidan Demir Şener’i tebrik ederken, uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı: “Engelli İş Koçluğu’ modeli engellilerin istihdama geçişinde, istihdamdayken işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin olarak kullanılan bir yöntemdir. Projenin odak noktası engelli istihdamının sürekliliğinin sağlanmasıdır. Engellilerimize daha bütüncül ve nitelikli bir hizmet sunumu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni model ile birlikte engellilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi tespit ederek, işgücü piyasasına geçişlerine destek olup istihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları oluşturuyoruz. Bu mekanizma ile engellilerimizi hem işe girmeden önce hem de işe girdikten sonra düzenli bir şekilde takip edeceğiz, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak iş ve meslek danışmanlarımızca kendilerine yol haritası belirleyeceğiz.

Bir anlamda Engelli İş Koçluğu uygulaması ile İŞKUR engellilerin kayıt altına alınmasından sonra bireysel profilleme çalışması yaparak, daha sonra istihdam imkânlarının araştırılmasıyla iş arama sürecinde engellilere destek olmaktadır. Akabinde işverenlerle iletişime geçerek süreç hakkında bilgi verip görüşmeler gerçekleştirecek ve son olarak engelliler; engelli bireylerin aileleri, iş arkadaşları ve yöneticilerinin bilgilendirilmesi suretiyle iş yerinde ve iş dışında destek sağlanmaktadır.”