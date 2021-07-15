İstiklal Şehitleri Anıtı’nda anma töreni

FATİH BATTAR

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstiklal Şehitleri Anıtı’nda bir anma programı düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcıları Recep Yüksel, Tamer Orhan ve Murat Çağrı Erdinç, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, bazı daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Akşemseddin Cami imam hatibi Sefa Kırcı’nın Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda duayı İl Müftüsü Muharrem Biçer yaptı. 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Tören Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyelerinin Şehitlik Anıtı’na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2021, 18:40