Köye ev yapma süresi uzatıldı

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, köylerde ihtiyaç sahiplerine tahsis edilen arsalara ev yapma süresinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı.

Milletvekili Kaya, köylerde yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik olarak AK Parti iktidarında çok önemli hizmetlerin ve yeniliklerin getirildiğini hatırlattı.

Su, kanalizasyon, kilit taşı hizmetleriyle köylerde insanların yaşamlarının kolaylaştırıldığını anlatan Milletvekili Kaya, ayrıca köylerden göçün önlenmesi veya köye geri dönüşün teşvik edilmesi için de hazine arazilerine yeni konutların yapılması için tahsisinin de gerçekleştirildiğini vurguladı.

Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine verilen arsalara ev yapmaları için verilen sürenin 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Kaya, hak sahiplerinden verilen arsalara süresinde ev yapmayanların arsalarını hazineye geri iade edeceklerini ifade etti.

Her zaman milleti için varolan ve milletinin istediğini ve dediğini yapan AK Parti’nin gelen talepler üzerine arsa sahiplerini mağdur etmemek için bir karar aldığını bildiren milletvekili Kaya, Köy Kanununda yapılan değişiklikle birlikte arsa sahiplerine ev yapmaları için verilen sürenin 31 Aralık 2024’e kadar uzatıldığını açıkladı.

Kaya, bu düzenlemeden Çorum merkez ve ilçelerinde 2 bin 894 hak sahibinin faydalandığını da sözlerine ekledi.