Mahalle Buluşmaları yeniden başladı

FATİH BATTAR

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır gerçekleştirilemeyen mahalle buluşmaları toplantısı yeniden başladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın mahalle buluşmaları kapsamında Adil Candemir Parkı’nda Karakeçili Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Belediye başkanı seçildiği günden bu yana Karakeçili Mahallesi’ne yapılan yatırımlardan bahseden Aşgın, mahallede çok önemli projeler ve yatırımlar yer aldığını belirterek, Karakeçili mahallesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Aşgın konuşmasının ardından mahalle halkına söz verdi. Mahalle halkının sorun ve taleplerini dinleyen Aşgın, tek tek not alarak gereğinin yapılacağını açıkladı.