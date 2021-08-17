Motor tutkunları  Çorum’a geliyor

Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası tarafından bu yıl 2.’si organize edilecek olan Motosiklet Festivali, 81 ilden gelecek motor tutkunlarını Çorum’da buluşturacak.

21-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Atahan Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilecek olan Motosiklet Festivali hakkında bilgi veren Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, 21 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de festival için Çorum’a gelen konukları Fuar Alanı’nda karşılayacaklarını belirterek, saat 13.00’de ise hep birlikte şehir turu atılacağını kaydetti.

Daha sonra festivalin gerçekleştirileceği Atahan Atlı Spor Kulübü’ne geçileceğini ve burada kamp çadırlarının kurulacağını vurgulayan Necmettin Uzun, gece saat 24.00’e kadar çeşitli yarışma ve konserlerle motor tutkunlarının en güzel şekilde ağırlanacağını dile getirdi.

22 Ağustos Pazar günü ise 11.00-13.00 saatleri arasında AHL Park yanında Stunts gösterilerinin yapılacağını anlatan Uzun, nefes kesecek olan gösteriye tüm Çorum halkını davet etti.

2 gün sürecek olan festivalin Çorum’un tanıtımına da katkı sunacağını ifade eden Necmettin Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda üyesi motosikletçi esnafına teşekkür etti.



