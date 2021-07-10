NK Karavan’a görkemli açılış

FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık’ın yaptığı NK Karavan Çorum ve Karadeniz Bölge Bayiliği düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Baro Başkanı Kenan Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Başkanı Naki Özkubat, Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “Yaklaşık 1.5 yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz. Türkiye olarak bu süreci milletimiz, esnafımız ve sanayicimizle en hafif şekilde atlattığımıza inanıyorum. 100-200 yılda bir yaşanacak salgınla karşı karşıya kaldık. Avrupa’da üretim dururken, Türkiye pandemiyi fırsata çeviren ülkelerden biri oldu. Esnafın sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki daha güzel günler bizi bekliyor. Ekonomideki canlanmayı hep birlikte göreceğiz.” dedi

Beleidye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da pandemiyi fırsata çevirdiği için Fahri Yandık’ı kutladığını belirterek; “Koronavirüsle birlikte insanların turizme bakış açısı da değişti. Kalabalık yerlerden uzaklaşmak isteyen insanlar karavanlarla seyehat etmeyi tercih ediyor. Belediye olarak biz de Karavan Parkı yapacağız ve tüm karavancıları Çorum’da misafir edeceğiz.” diye konuştu

Konuşmaların ardından protokol üyeleri karavanları gezerek, bilgi aldı.

Uzun yıllar 2.el otomobil satışı yaptıktan sonra şimdi de NK Karavan Çorum ve Karadeniz Bölge Bayiliği ile Çorum halkına hizmet vereceklerini belirten NK Karavan Çorum ve Karadeniz Bölge Bayiiği işletmecisi Fahri Yandık, pandemide karavanlara olan ilginin arttığını gördüklerini ve bu yüzden karavan işletmeciliğine başladıklarını söyledi.

Vatandaşların doğa ile iç içe ailesiyle birlikte vakit geçirmek için karavanlara yöneldiğini aktaran Yandık, içinde buzdolabı, ocak, tuvalet, yatak ve oturma grubu olan NK karavanlarının tavanının cam olması sebebi ile farklılık yarattığını belirtti. Fiyatların makul olduğunu ve herkesin ulaşabileceğini belirten Yandık, karavanların son derece konforlu ve kullanışlı olduğunu ifade etti.