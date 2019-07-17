OPET Ultra Buhara’da açıldı

MURAT ÇETİN

Hasan Kaya ve Ahmet Cem Ulaşmış'ın sahibi olduğu Opet Ultra, Buharaevler Mahallesi'nde hizmete açıldı. İçerdiği konsepti ile farklı bir hizmet anlayışını bünyesinde barındıran tesis, çok sayıda davetlinin katılımıyla hizmete girdi.



Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Kurucu Üyesi eski Amasya Milletvekili Akif Gülle, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreninde, Vali Mustafa Çiftçi ve Akif Gülle birer konuşma yaparak, tesisin hayırlı olması temennilerini dile getirdi.



Kapasite ve hizmet anlayışı bakımından pek çok ilki bünyesinde barındıran tesiste, Şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün anısına hayrat çeşmesi yapıldı. Protokol üyeleri tarafındaın açılışı gerçekleştirilen hayrat çeşmesi, şehidimizin ismini yaşatacak.